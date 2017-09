Abbonati lasciati fuori dal San Paolo: avevano fatto causa al Napoli

Non è stata una domenica piacevole, nonostante il netto successo del Napoli sul Benevento, quella di alcuni tifosi azzurri, abbonati nei settori Distinti e Tribuna Posillipo.

I supporters in questione, nonostante fossero in possesso della tessera per assistere alle gare casalinghe del club partenopeo, sono rimasti fuori dai cancelli d'ingresso del San Paolo.

Il motivo è da ricercare in una class action che questi abbonati hanno intrapreso contro la società azzurra per lo svantaggio economico subito nella scorsa stagione, rispetto al prezzo dei biglietti messi in vendita per ogni singola partita.

A spiegarlo, ai microfoni di VesuvioLive, è Enzo, uno degli abbonati in questione respinto ieri ai tornelli di ingresso: "E’ accaduto sia a me che ad altri abbonati, sia nei Distinti che in Tribuna Posillipo. Alla fine quelli della tribuna sono entrati, noi no. L’abbonamento risultava bloccato anche ai tornelli. Alcuni hanno ricevuto a casa una lettera di avvertimento, personalmente non mi è pervenuto alcuna comunicazione. Il motivo è da ricercarsi nell’articolo 3 del modulo di sottoscrizione della tessera, dove era necessario dichiarare di non avere pendenze legali con la società, pena la possibilità di invalidare l’abbonamento. Io non l’ho neanche letto quel modulo, quindi si tratta formalmente di una dichiarazione mendace e su questo la società si riserva il diritto di ritirare la nuova sottoscrizione. Noi siamo stati penalizzati negli anni, pagando di più rispetto ai non abbonati".