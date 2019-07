Campagna Abbonamenti Napoli 2019-2020: i prezzi

La Campagna Abbonamenti del Napoli 2019-2020 partirà giovedì 25 luglio alle ore 12,00. E' quanto annunciato in conferenza stampa a Dimaro dall'head of operations azzurro Alessandro Formisano.

L'emissione dell'abbonamento è vincolata al possesso di una fidelity card della società partenopea. Ci sarà, inoltre, la possibilità di effettuare gratuitamente il cambio utilizzatore dell'abbonamento per un massimo di 5 partite ad un altro possessore di fidelity card.

Agli abbonati sarà riservato anche il diritto di prelazione per le gare di Champions League e Coppa Italia. Inoltre si procederà ad un sorteggio per consentire ad alcuni abbonati di assistere ad alcuni allenamenti a Castel Volturno, mentre gli allenamenti al San Paolo saranno gratuiti per tutti gli abbonati.

Prezzi notevolmente più bassi in tutti i settori rispetto alla stagione 2017-2018.

I PREZZI

Tribuna Autorità 3000 euro + prevendita

Tribuna Posillipo 999 euro + prevendita

Tribuna Nisida 750 euro + prevendita

Distinti 499 euro + prevendita

Curve 269 euro + prevendita

Il Napoli ha svelato anche in anticipo i prezzi dei singoli biglietti relativi a tutte le partite del campionato 2019-2020.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!