Il Napoli non rilascia abbonamenti, Cerruti: "Assurdo. Le vittime sono i tifosi"

"Napoli senza abbonamenti? L'aggettivo giusto è assurdo, però è reale. E come al solito ci vanno di mezzo i tifosi, che sono le vere vittime: non hanno alcuna colpa se i dirigenti non sanno fare il loro lavoro. Stiamo parlando della squadra che l'anno scorso ha rischiato di togliere lo Scudetto alla Juventus". Così il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti si è espresso ai microfoni di RMC Sport sulla decisione del Napoli di non rilasciare abbonamenti per la stagione 2018-2019.

Cerruti ha parlato anche dell'ex tecnico azzurro Maurizio Sarri: "Avrà molte difficoltà, ha bisogno di tempo ma il Chelsea non è una squadra che può concederne tanto. Sarà legato ai primi risultati che otterrà".