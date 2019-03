Spio Pianura batte il Campagna e blinda la posizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La vittoria per tre set a zero segna la fine della diciannovesima giornata di campionato per la Spio Pianura. Battuto il Campagna, padrone di casa, con punteggi netti (18-25) - (22-25) - (15-25). Una partita che non andava sottovalutata, piena di incognite, su cui gravava la stanchezza di una trasferta abbastanza lunga. «Questo campionato ha una classifica che non sempre rispecchia la realtà delle squadra che si deve affrontare. Il Campagna ha battuto sia il Sorrento che l'Ischia, entrambe ai vertici. Ci aspettavamo un campo ostile e una squadra non disposta a regalare la vittoria» commenta la centrale Chiara Portolano. Nonostante i tre punti guadagnati, molti elementi non soddisfano le ragazze del Pianura. «Non è stata una delle nostre migliori prestazioni. La trasferta, il palazzetto, il ritmo basso sono tutti fattori estranei al nostro tipo di gioco e hanno fatto calare un po’ la concentrazione. Alla fine però siamo riuscite a metterci la grinta che ci contraddistingue e le padrone di casa non hanno potuto che cedere» Le gialloblù sono ormai arrivate alle nona vittoria consecutiva e ci si chiede se un tale traguardo rientrasse nelle previsioni d’inizio campionato. «Probabilmente nessuno si aspettava che saremmo arrivate, a sei partite dalla fine, al primo posto in classifica. Abbiamo iniziato al 50% per poi ingranare partita dopo partita, lavorando tanto e consolidando equilibri e dinamiche. Meritiamo questa posizione e sappiamo che dovremo lottare per mantenerla ma non abbiamo intenzione di scendere». Sei giornate alla fine del campionato di cui due molto importanti contro le squadre che inseguono la Spio Pianura verso il traguardo. Riguardo la prossima contro l’Athena Volley, fra le ultime in classifica, la centrale dichiara: «Sulla carta è semplice, ma bisogna evitare cali di concentrazione che potrebbero compromettere la prestazione. Staremo attente, pur essendo già proiettate ai prossimi scontri, decisivi per definire le sorti del campionato e blindare la prima posizione». Carmen Peluso

