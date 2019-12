Seba Esposito a Castellammare per le vacanze: si allena nella sua vecchia scuola calcio

Ha segnato il primo gol in serie A trasformando il rigore che Lukaku gli ha "regalato". Adesso Sebastiano Esposito, soltanto 17 anni, è tornato a casa per le vacanze, a Castellammare di Stabia.

Il giocatore dell'Inter è rientrato domenica sera, per staccare un po' la spina e festeggiare con amici e parenti il primo gol. Staccare la spina per modo di dire: Esposito lunedì alle 14 era già sul campo del Club Napoli ad allenarsi, insieme a suo fratello – 15 anni, anche lui dell'Inter.

Sebastiano – che purtroppo per il Napoli non è mai passato – è determinato: vuole diventare uno dei migliori, e delle vacanze di Natale gli importa il giusto. Meglio allenarsi, per bissare il gol che lo ha già reso il più giovane calciatore ad aver segnato a San Siro con la maglia dell'Inter.