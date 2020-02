"Possibili contatti con abitanti focolai Coronavirus": Sannino non sarà in panchina con l'Honved

Giuseppe Sannino, l'allenatore napoletano da anni trapiantato nel Nord Italia, non sarà in panchina nella prossima gara di campionato dell'Honved di Budapest in programma sabato. Al suo posto alla guida della squadra contro il DVTK ci sarà Istvan Pisont.

Il club ungherese ha preso questa momentanea decisione per motivi precauzionali in merito alla situazione in Italia relativa al Coronavirus e alle misure precauzionali introdotte nel nostro Paese: "La sostituzione di Giuseppe Sannino e del suo secondo Alessandro Recenti è necessaria perché potrebbero essere entrate in contatto con persone che vivono nelle aree interessate dal Coronavirus. I tecnici italiani non mostrano alcun sintomo", rende noto l'Honved sul suo sito.

Sannino ed il suo vice non saranno in questi giorni presenti neanche al centro sportivo: "Come club responsabile, L'Honvéd Budapest FC è impegnato ad affrontare la crisi sanitaria e limitare la diffusione dell'epidemia. Per precauzione, la direzione ha deciso di effettuare una sostituzione temporanea, difendendo i propri tifosi, giocatori e colleghi del club. Il nostro club, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), chiede ai tifosi che sono venuti in contatto con persone nelle aree colpite nelle ultime settimane, di incoraggiare la squadra dalla televisione".