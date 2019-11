Stadio San Paolo, nuovi lavori in vista: dalla Regione 1,2 mln in arrivo

Ci sono nuovi interventi in programma per lo stadio San Paolo di Fuorigrotta. A renderlo noto è la giunta regionale della Campania, che sottolinea anche questi saranno affrontati attraverso "le economie dell'Universiade Napoli 2019".

All'impianto principale della città saranno destinati 1,2 milioni per "opere accessorie", mentre altri 8 milioni prenderanno la via dello stadio Collana al Vomero.

Previsti, inoltre, ulteriori interventi di sistemazione per gli impianti Albricci di Napoli, lo stadio Moccia di Afragola. Altri fondi interesseranno invece lo stadio Arechi di Salerno, lo stadio Pinto di Caserta, il campo sportivo Conte di Mondragone e il Palazzetto dello Sport Unisannio.

Ancora da individuare, invece, alcuni interventi, conclude la nota, "di minori dimensioni, da realizzarsi a cura dei Comuni, ciascuno di importo massimo non superiore a 100 mila euro. Gli interventi in questione saranno decisi a seguito di apposita manifestazione di interesse".