Basket, colpo Napoli per la panchina: arriva Sacripanti

Colpo di mercato per il Napoli Basket dopo l'esonero di Gianluca Lulli. Al termine del match contro la Novipiù Casale Monferrato, vinto dagli ospiti per 74-94, il presidente Federico Grassi e l'ad Alfredo Amoroso hanno infatti annunciato l'arrivo in panchina di Stefano "Pino" Sacripanti.

Il nuovo tecnico biancoazzurro, che ha assistito dal vivo all'incontro della sua nuova squadra al Palabarbuto, ha dato appuntamento ai media per la prossima settimana con la rituale conferenza stampa di presentazione.

Il coach lombardo, 49 anni, è stato uno dei migliori tecnici italiani degli ultimi 20 anni, nel corso dei quali ha guidato Cantù, la squadra della sua città, Pesaro, Caserta, Avellino e Virtus Bologna, oltre all'Italia Under 20.

A Sacripanti il compito di risollevare le sorti stagionali della compagine partenopea, reduce da tre sconfitte in otto giorni (due delle quali casalinghe). Tra le note positive del match contro Casale Monferrato, però, c'è la straordinaria prestazione di Roderick, autore di 35 punti.