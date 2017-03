Rissa in Eccellenza, il Sorrento denuncia: "Aggredito l'allenatore ed un giocatore"

Triste episodio nel campionato di Eccellenza campana, al termine del match tra Cervinara e Sorrento. La squadra napoletana, infatti, denuncia sulla propria pagina Facebook e sul proprio sito ufficiale un'aggressione ai danni del tecnico Maurizio Coppola e del calciatore Riccardo Bolzan da parte di alcuni barellieri ed addetti al servizio sanitario.

"Al Canada di Cervinara siamo tristemente tornati indietro di 30 anni, quando in alcuni campi si assisteva ad autentiche guerre. A fine gara sono stato aggredito da due operatori del servizio sanitario, che mi hanno colpito procurandomi una contusione, la parziale rottura di un dente ed il danneggiamento degli occhiali. Tutto ciò senza che nessun tesserato del Cervinara (eccezion fatta per il mister Pasquale Ferraro) si sia sentito di porgerci le proprie scuse", ha dichiarato il tecnico rossonero in conferenza stampa.

"Purtroppo in alcune piazze si pensa di raggiungere risultati comportandosi in questo modo. Per fortuna erano presenti i commissari di gara, e ritengo che la Lega debba intervenire per porre fine a questa deplorevole situazione. A Sorrento l’immagine conta quanto i risultati sportivi, per cui siamo profondamente dispiaciuti che un simile comportamento sia stato perpetrato ai danni di una delle piazze più sportive ed ospitali dell’intero stivale. Ne prendiamo atto e ci auguriamo che chi di dovere prenda opportuni provvedimenti", ha concluso Coppola.