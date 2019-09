"Nero di me##a": giocatore di basket vittima di insulti razzisti a Pozzuoli

Un giocatore di pallacanestro, Raul Diaz, è stato vittima di insulti razzisti, ieri, durante la finale del torneo 'San Gennaro' giocato a Pozzuoli. In campo si affrontavano la New Basket Giugliano - squadra in cui milita Diaz - e il Basket Casapulla. Secondo quanto riportato da Armando De Martino, coach di pallacanestro, un giocatore del Basket Casapulla, un diciottenne, si sarebbe rivolto a Diaz dicendo "Nero di m###a". Immediatamente Diaz ha lasciato il campo, e con lui il suo coach Di Lorenzo. Così è finita la partita.

Secondo De Martino i dirigenti avversari avrebbero detto che il giovane "non pensava quello che ha detto". "In questo modo si giustifica un gesto che va condannato senza attenuanti", scrive De Martino. "Mi auguro un procedimento da parte della Procura Federale ed una presa di posizione forte da parte della Federazione Campania. Abbraccio forte Raul ragazzo sensibile e napulegno fino al midollo, io sono più nero di lui se volete accomodarvi quando volete", conclude il coach De Martino.