Quagliarella fa l'abbonamento della Juve Stabia: “Ti aspettiamo al Menti”

L'attaccante stabiese Fabio Quagliarella dimostra costantemente di non aver dimenticato la sua città natale. Il bomber si è reso infatti protagonista di un bel gesto verso la sua città d'origine. Quagliarella ha, infatti, acquistato un abbonamento per la stagione della Juve Stabia che milita nel campionato di serie B. “Inviato” per l'acquisto è stato il padre che vive nella cittadina ai piedi del Vesuvio. Entusiasta il commento delle “vespe”.

Il tweet della Juve Stabia

Un gesto di pura passione quello di Fabio Quagliarella che oggi, a mezzo del padre, ha sottoscritto il proprio abbonamento. Al di là del valore simbolico, grazie Fabio, un campione dentro e fuori dal campo. Ti aspettiamo al Menti per riabbracciarti