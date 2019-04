Gioia per De Laurentiis: il Bari promosso in Lega Pro

Il Bari di De Laurentiis torna tra i professionisti. Battendo il Troina per 1 a 0, i galletti di Giovanni Cornacchini raggiungono quota 75 punti e la matematica certezza della promozione in Lega Pro. I baresi hanno dominato il girone I rimanendo in testa dalla prima all'attuale 32esima giornata e conquistando senza problemi la promozione nella vecchia serie C. Si tratta del primo successo da quando la società è stata acquistata dalla famiglia De Laurentiis e dalla Filmauro.

L'acquisto in estate

La scorsa estate l'ingresso dei De Laurentiis fu un colpo di scena dopo il fallimento della precedente gestione. Il titolo venne ceduto dal sindaco di Bari, Antonio De Caro alla Filmauro e la gestione venne affidata a uno dei figli di De Laurentiis, Luigi. Il presidente scelse Matteo Scala come direttore sportivo e riuscirono ad allestire una rosa competitiva grazie anche all'innesto di giocatori di ben altra categoria come Franco Brienza. Fino alla promozione di queste ore che verrà festeggiata la settimana prossima al San Nicola dopo la vittoria di oggi in Sicilia.

