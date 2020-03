L'idea del Free Fitness Napoli: lezioni gratuite in diretta social per allenarsi da casa

In un momento delicato per tutti e in cui è molto importante restare a casa e seguire tutte le norme dettate dal decreto governativo per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, il gruppo dell'Enecta Free Fitness Napoli, che da mesi promuove sessioni di sport gratuite in città, ha deciso di offrire a tutti l'opportunità di allenarsi da casa seguendo delle divertenti lezioni gratuite via social.

Un Home Training, quindi, in diretta dalla pagina facebook del gruppo (https://www.facebook.com/FreeFitnessNapoli/), che consentirà a tutti di continuare a fare sport e tenersi in forma allenandosi da casa, seguendo le sessioni in diretta tenute dal coach certificato Riccardo Buono.

Si parte questa sera, martedì 10 marzo alle ore 19.

Si proseguirà poi ogni martedì e giovedì, sempre alle 19, con le lezioni in diretta via facebook, finché resterà in vigore il decreto governativo in materia di prevenzione da coronavirus.

Tutti collegati da casa allora, e pronti per una divertente e rigenerante sessione di allenamento funzionale.

Contemporaneamente, anche il gruppo del Free Fitness di Bologna terrà la sua diretta: un bellissimo modo per sentirsi uniti in tutta Italia, da nord a sud.

Qui il link alla presentazione dell'iniziativa: https://www.instagram.com/p/B9je3DmIu1a/?igshid=1n35kbibx8g4o