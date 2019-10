Parte la stagione della Vesuvio Oplonti: obiettivo serie B di volley

E' stata presentata al pubblico la nuova stagione del Vesuvio Oplonti, società impegnata nelle serie C e D del campionato di femminile di pallavolo. L'inaugurazione, con tanto di presentazione delle nuove divise, è avvenuta alla presenza di tutti gli atleti e di alcuni rappresentanti istituzionali. La compagine riparte dopo il quinto posto dello scorso anno.

"Per la serie D - afferma Angelo Cirillo, il presidente - presentiamo una squadra quasi giovanile per far fare esperienza alle ragazze cresciute nel nostro vivaio. Per la Serie C, invece, l'obiettivo è diverso. Lo scorso anno siamo arrivati quinti e abbiamo deciso di rifondare il team dirigenziale e tecnico, abbiamo aggiunto alla nostra squadra altre ragazze per fare il salto di qualità con l'obiettivo minimo di arrivare ai play off per la B".

Non ci sono soltanto le due squadre di punta, Vesuvio Oplonti è molto presente sul territorio con iniziative di educazione allo sport per i più giovani, in collaborazione con le scuole dei Comuni limitrofi. "Siamo attivi dal 1982 e la nostra prima missione è sempre stata nel sociale nelle aree più disagiate, per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi allo sport. Abbiamo tanti progetti per quelle famiglie che hanno difficoltà economiche e non potrebbero pagare una retta".

Il campionato inizierà il 19 ottobre, mentre il 2 ottobre si gioca la prima partita di Coppa Campania. La squadra di serie D giocherà la domenica, il sabato la serie C. Entrambe le squadre saranno di scena nella palestra dell'Itc Vesevus di Boscoreale