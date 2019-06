Il Posillipo supera la Roma Nuoto ai rigori ed è campione d’Italia Under 20

Trentadue minuti nei quali dare tutto per giocarsi un’intera stagione, una sola partita da vincere per poter alzare le braccia al cielo per la vittoria dello scudetto di categoria. Il Circolo Nautico Posillipo e la Roma Nuoto si sfidano a Viterbo nell’atto conclusivo della final four Under 20, match che assegna il titolo e decreta la squadra destinata a succedere nell’albo d’oro al Circolo Canottieri Napoli, vincitore lo scorso anno al Foro Italico dopo i tiri di rigore proprio contro i padroni di casa. I rossoverdi hanno superato in semifinale la Carpisa Yamamay Acquachiara 11-3 nel derby partenopeo che ha visto Picca e compagni andare via in scioltezza nella seconda parte del confronto dopo un quarto e mezzo all’insegna del grande equilibrio mentre i giallorossi hanno superato 15-9 il Bogliasco Bene.

Come poteva essere prevedibile per l’estremo equilibrio regnante tra le due contendenti la partita termina in pareggio e viene risolta dai tiri dal dischetto che decretano la vittoria del circolo di Mergellina che si laurea così campione d’Italia Under 20 per la stagione 2018-19. I rossoverdi s’impongono per 12-9 dopo che i trentadue minuti si erano conclusi sul 9-9 e devono ringraziare il mix perfetto tra la glaciale freddezza dei tiratori (a segno Massimo Di Martire, Iodice e Gregorio) che trafiggono imparabilmente De Michelis, portiere già nel giro della nazionale di Campagna, e la bravura di un eccezionale Sudomlyak che dalla linea dei cinque metri ipnotizza Voncina e Spione mentre Ciotti scaglia la sua conclusione sul palo. La formazione in calottina bianca inizia sicuramente meglio la sfida e, dopo aver incassato la rete iniziale di Faraglia, top dei suoi con tre centri, chiude i primi otto minuti sul 4-1 in suo favore grazie ad un eccellente fase difensiva che concede qualcosa ai rivali dal perimetro ma grazie ai sistematici raddoppi al centro toglie Spione dalla partita. I giallorossi provano a scuotersi e riescono a rendersi pericolosi dal perimetro con i propri micidiali tiratori ma l’attacco napoletano è ispirato e concretizza al meglio le occasioni create portandosi sul 7-3 ad inizio terzo periodo con Gianpiero Di Martire, assoluto protagonista di giornata con una fantastica cinquina, che sfrutta a meraviglia una delle tante controfughe ispirate dai numerosi palloni rubati dai suoi compagni in difesa.

Quando il confronto potrebbe sembrare già indirizzato i partenopei sciupano qualche opportunità di troppo e danno il via alla rimonta capitolina che parte con il break griffato Voncina-De Robertis che accorcia a due le lunghezze di svantaggio all’ultimo intervallo e si concretizza nel finale con la rete siglata da Spione, servito millimetricamente dal lancio lungo del suo portiere per la controfuga vincente prima dell’epilogo che decreta il trionfo della compagine posillipina.