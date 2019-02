Il Posillipo acciuffa il pareggio allo sprint con la Rari Nantes Florentia

Nell’incontro in programma a Casoria per la diciannovesima giornata del campionato di serie A1, la sesta del girone di ritorno, il Circolo Nautico Posillipo, quarto in classifica con trentatré punti, riceve alla piscina Alba Oriens di Casoria la Rari Nantes Florentia, sesta a quota ventisette. In caso di vittoria i rossoverdi potrebbero allungare ulteriormente il vantaggio sulle più dirette inseguitrici ponendo un’ulteriore ipoteca sull’accesso alla final six scudetto e avrebbero la possibilità di sfatare il tabù della formazione toscana che li ha sempre superati nelle ultime occasioni in cui le due contendenti si sono incrociate. Al termine di trentadue minuti agonisticamente vibranti nei quali le due squadre si sono date battaglia nel tentativo di superarsi l’incontro termina sul 7-7, risultato che permette ai partenopei di guadagnare un punto su tutte le altre rivali, sconfitte negl’incroci che il calendario riservava loro, ma che grida vendetta per lo sviluppo della partita. I partenopei conducevano infatti 4-2 quando mancavano meno di novanta secondi al termine della terza frazione grazie ad un’eccellente performance difensiva e sembravano poter incamerare l’intera posta in palio senza eccessivi affanni ma alla fine devono ringraziare la glaciale freddezza esibita a sette secondi dal termine da Simone Rossi, top scorer di giornata con tre reti, nel trasformare il tiro dai cinque metri, rigore procurato da una bella combinazione tra Paride Saccoia e Giuliano Mattiello, che scongiura la beffa. Doveroso elogiare il carattere che la squadra ha esibito, per la seconda settimana consecutiva, nel reagire alla difficoltà denotando una crescita di personalità significativa rispetto alle precedenti annate ma se l’obiettivo del glorioso circolo napoletano è quello di rientrare in pianta stabile nella top five del panorama nazionale è doveroso lavorare dal punto di vista mentale perché quando la squadra ottiene un break deve riuscire a mantenerlo soprattutto nelle circostanze in cui i punti pesano doppio. Altrettanto importante riuscire a fare sì che le occasioni create in attacco vengano finalizzate con la giusta lucidità e il necessario cinismo sotto porta. In partite bloccate dal punto di vista tattico riuscire a registrare una percentuale positiva in superiorità numerica può rappresentare una determinante arma offensiva.

Commento

A parziale attenuante delle difficoltà incontrate può sicuramente essere ascritta l’assenza per squalifica di Massimo Di Martire, il principale finalizzatore delle trame offensive partenopee. Al fischio finale Roberto Brancaccio ha così commentato la prestazione offerta dai suoi ragazzi: “Queste sono partite che si conoscono e si giocano contro squadre che non mollano nulla. Siamo stati bravi a non mollare nel finale di gara ed è stato il crederci fino alla fine che ci ha permesso di agguantare il pareggio. Per quanto riguarda la squadra confido molto nei giovani e nell’apporto che possono dare al gioco ma soprattutto nei senatori che li aiutano a crescere. La nostra è stata una buona prestazione, forse è mancato un po’ di “uomo in più” ma nonostante questo confermo una buona prova generale”.

Foto di copertina: Manuel Schembri