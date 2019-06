Pallanuoto Under 20, il Posillipo batte nettamente l’Acquachiara e vola in finale

Nella prima semifinale della final four Under 20 Circolo Nautico Posillipo e Carpisa Yamamay Acquachiara si affrontano a Viterbo per guadagnare l’accesso al match che assegnerà la vittoria del titolo di campione d’Italia di categoria.

I rossoverdi hanno guadagnato l’ingresso tra le migliori quattro vincendo per differenza reti il girone di semifinale disputato a Bogliasco nel quale hanno preceduto i liguri mentre i biancoazzurri hanno conquistato il pass per le finali classificandosi secondi alle spalle della Roma Nuoto nella pool disputata al Foro Italico.

Il Posillipo supera 11-3 la compagine acquachiarina, ripete, in maniera forse ancor più netta, i due successi ottenuti in stagione regolare e guadagna meritatamente l’accesso alla finalissima. Troppo netta la differenza di valori in acqua tra le due contendenti, acuita anche dall’assenza tra le fila del club guidato dalla famiglia Porzio di capitan Tozzi per la frattura al dito subita nei giorni scorsi, con il circolo di Mergellina che dopo un primo quarto vissuto sui binari di un sostanziale equilibrio, da segnalare le splendide realizzazioni di Massimo Di Martire in alzo e tiro e di Julien Lanfranco in girata, opera il break di 3-0 al quale il giovane centroboa rivale prova a reagire siglando la sua doppietta personale per il provvisorio 5-3.

Decisiva per il sette posillipino la lusinghiera prestazione del portiere Sudomlyak che nel momento di maggior equilibrio della contesa salva i suoi da certa capitolazione con una serie di parate determinanti. Influisce in maniera rilevante sulla prestazione di Rossa e compagni la deficitaria percentuale registrata nel fondamentale della superiorità numerica e il progressivo scoramento che s’impossessa della squadra con il trascorrere dei minuti. Sugli scudi Jacopo Parrella, top scorer di giornata con tre gol, ben sostenuto nella finalizzazione della manovra dalle doppiette di Marco Ricci e Gianpiero Di Martire.

Roberto Brancaccio ha così commentato la netta affermazione dei suoi: ”La partita ovviamente all’inizio è stata molto dura, l’Acquachiara è stata bene in partita per due tempi poi siamo stati bravi ad operare il break decisivo dopo l’intervallo lungo e a controllare poi l’andamento della contesa. Complimenti ai ragazzi per la prestazione e domani si torna in acqua per questa finale che si preannuncia durissima contro la Roma Nuoto”.

Nella seconda sfida i capitolini hanno rispettato appieno il pronostico della vigilia superando nettamente il Bogliasco Bene con il punteggio di 15-9. La netta sconfitta incassata questa sera non deve assolutamente demoralizzare gli uomini di Occhiello che hanno già raggiunto un risultato di portata storica per la società e devono ora dare fondo a tutte le residue energie fisiche e mentali per dare l’assalto al gradino più basso del podio.