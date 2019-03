Record Juve Stabia: ha il portiere meno battuto al mondo

Che la stagione della Juve Stabia fosse da record lo si era già capito da tempo. Ma da ieri le “Vespe” hanno un primato addirittura a livello mondiale. Il portiere Paolo Branduani è l'estremo difensore meno battuto al mondo. La Juve Stabia con l'ennesima partita senza subire reti risulta essere la squadra meno battuta al mondo con solo nove reti subite dall'inizio della stagione.

Il record

Il pareggio tra Partizan Belgrado e Stella Rossa per 1 a 1 ha consegnato lo scettro al portiere stabiese che può vantare un record di tutto rispetto. Con la promozione in serie B in tasca, la Juve Stabia adesso punta a disintegrare tutti i record possibili dei campionati professionistici e, a giudicare dal suo ritmo, potrebbe davvero riuscirci.