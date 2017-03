Basket, inaugurato un nuovo playground a "cinque stelle" a Pozzuoli

E' stato inaugurato a Pozzuoli, in via Napoli, tra i tantissimi applausi scroscianti delle persone presenti, il quinto playground di basket "a prova di vandalo", ad opera dell'associazione sportiva Charlatans basket Napoli asd.

Il campetto, bellissimo, si affaccia proprio sul lungomare di Pozzuoli, dove erano precedentemente installati in passato due canestri continuamente vandalizzati.

"Solo applausi, tanti e scroscianti, per Giancarlo Garraffa e i Charlatans basket Napoli asd. Fenomeni", è stato il messaggio della Federazione Italiana Pallacanestro. Ecco la risposta di Garraffa: "La Charlatans basket Napoli asd ringrazia la Federazione Italiana Pallacanestro regione Campania nelle persone del Presidente Manfredo Fucile e del consigliere Carmine Scotti per l'attestato di stima ricevuto con la significativa targa consegnata in occasione dell'inaugurazione dei canestri per amico sul lungomare di Pozzuoli. Ne siamo molto fieri!"