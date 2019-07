Universiadi, neozelandesi entusiasti della Scandone: "E' come il Colosseo"

“La Piscina Scandone è una struttura acquatica splendidamente rinnovata che ha tutto ciò che rende famoso il design italiano, il famoso italian beauty. Gli spalti in marmo bianco italiano, il modo in cui è progettato questo impianto ti fanno sentire come se fossi nel Colosseo, in procinto di assistere alla lotta dei gladiatori”. Lo afferma l’ex campione di nuoto Byron Reid, attuale team manager della squadra neozelandese di nuoto all’Universiade Napoli 2019.

“L'ospitalità e la cordialità mostrata dalle centinaia di volontari e membri dell'organizzazione è eccezionale”, aggiunge, per poi ringraziare l’ingegnere napoletano Giovanni Capizzi, fornitore ufficiale di Napoli 2019, “per il lavoro magistrale realizzato nel mantenere perfetta la qualità dell'acqua per i nostri atleti”.

Parole di encomio per l’impianto di Fuorigrotta anche dallo specialista dei 200 dorso, il neozelandese Kane Follows, che definisce la Scandone una piscina “eccezionale”, e la qualità dell’acqua "buona come in nessun’altra parte del mondo”.