Pilota russo vince e canta 'O surdato 'nnammurato: il motivo

Le immagini del pilota russo che vince la sua gara ed esulta cantando 'O surdato 'nnammurato stanno facendo il giro del web nelle ultime ore.

Autore del simpatico gesto Robert Shwartzman, pilota di Formula 2, che ha vinto ieri il Gran Premio di Ungheria. A spiegare il motivo dell'esultanza in lingua napoletana è stata Sky Sport.

"Via radio, mentre fa il giro d’onore, Schwartzman intona in un ottimo ‘napoletano’ ‘O surdato ‘nnammurato: un chiaro omaggio non solo all’Italia, ma soprattutto all'ingegner Gargiulo che dai box ha condiviso la sua strategia d’attacco", spiega l'emittente satellitare.