Grave lutto nel mondo dello sport napoletano: addio a Pietro Pastore

Grave lutto nel mondo dello sport napoletano e del basket. Si è spento, infatti, Pietro Pastore, storico presidente della Pro Cangiani e padre della giocatrice della Nazionale Italiana Chiara Pastore.

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo dello sport, e non solo, per un uomo che ha dedicato la sua vita al movimento sportivo giovanile napoletano. Pastore, infatti, rappresentava una vera e propria istituzione per il mondo della pallacanestro cittadina.

"Ci piace ricordarlo sul campo di basket a lui tanto a cuore. Proprio domenica scorsa nell'impianto sportivo all'interno dell'area parrocchiale collinare a Cappella Cangiani, c'erano stati i festeggiamenti per i 48 anni di attività della Polisportiva Pro Cangiani, una delle prime società sportive parrocchiali affacciatesi al CSI Napoli. Erano gli anni '70. Pietro Pastore è stata la storia del CSI a Napoli. A 63 anni se n'è andato improvvisamente, lasciando tutti sgomenti. Una vita dedicata allo sport, ai figli, alla moglie Imma, all'attività sportiva promozionale e alla parrocchia S. Maria di Costantinopoli, guidata dal vicario diocesano monsignor Raffaele Ponte, a cui Pietro era legatissimo. Amava il basket, ma non solo. Su quel campo è cresciuta l'amata figlia Chiara, diventata una star della pallacanestro italiana. Pietro mancherà alla nostra Associazione, agli amici, agli sportivi, ai tanti atleti che da lui hanno ricevuto nei lunghi anni di attività consigli tecnici e di vita, ai parrocchiani, ai dirigenti sportivi di società e federazioni", il ricordo del CSI (Centro Sportivo Italiano) Napoli.

Anche il Napoli Basket ha voluto salutare Pietro Pastore attraverso i suoi canali ufficiali: "La SS Napoli Basket e la Napoli Basket Academy, i presidenti Federico Grassi e Riccardo Gattola e le società tutte, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del presidente della Pro Cangiani Pietro Pastore".

"Ci siamo visti domenica alla festa dei 48 anni della Pro Cangiani. La sua creatura. L'amore per lo sport, il basket, i giovani. Sono atterrito, confuso. Ancora non riesco a crederci. Un Uomo buono, disponibile e leale. Solo quattro giorni fa ci siamo visti, abbracciati, sorriso e ci siamo dati appuntamento per ulteriori progetti; i suoi, l'amore per il basket. Mi stringo attorno alla moglie, gli adorati figli e tutta la sua straordinaria comunità. Piango l'amico. Ciao Pierino!", scrive su Facebook il consigliere comunale di Napoli Mario Coppeto.

I funerali di Pietro Pastore si terranno presso la parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, a Cappella Cangiani, nel pomeriggio del 18 ottobre, con inizio alle ore 17.