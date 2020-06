BASKET - Primo colpo del Napoli: arriva Pierpaolo Marini

Primo colpo di mercato della GeVi Napoli Basket in vista della stagione agonistica 2020-2021. Il club del presidente Grassi ha infatti annunciato l'arrivo di Pierpaolo Marini, guardia/ala classe 1993 proveniente dalla Unieuro Forlì.

193 centimetri per 87 chili, per Marini l’approdo a Forlì ha rappresentato uno step importante nella sua carriera. Oltre 15 punti di media tra campionato e playoff nella prima stagione, poco meno nell’ultima annata, viaggiando sempre sui 4 rimbalzi catturati a partita e servendo circa 3 assist. Il neo-acquisto azzurro è stato anche convocato dal ct dell'Italia Meo Sacchetti per il raduno della Nazionale sperimentale nello scorso anno.

"Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con voi, non vedo l’ora di scendere in campo e vi prometto che ce la metterò tutta partita dopo partita. Sono sicuro che con il vostro calore riuscirò a sentirmi a casa. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia che mi hanno dato, cercherò di fare il meglio per ripagarla sul campo. Ammetto di non vedere l’ora di mangiare anche una bella pizza napoletana. Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto", le prime parole da nuovo giocatore del Napoli di Marini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grassi: "Nei prossimi giorni nuovi acquisti"

Il presidente della Gevi Napoli Federico Grassi ha parlato dell'arrivo di Marini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo cercato Marini sin da quando si è aperto il mercato, poichè riteniamo sia uno degli elementi più importanti del campionato di A2. Lo abbiamo preso a condizioni migliori rispetto alle valutazioni di mercato relative allo scorso anno. Siamo soddisfatti del nostro primo colpo e felici di accogliere un giocatore che approda a Napoli con entusiasmo. Ovviamente il nostro mercato è solo all’inizio, nei prossimi giorni saranno definiti nuovi acquisti. Lombardi è un profilo interessante che stiamo seguendo con attenzione. In questo periodo sono stati accostati tanti giocatori a Napoli, ma vorrei precisare che molti dei nomi usciti fuori non sono mai stati cercati dalla nostra dirigenza. Il nostro progetto di rilancio della pallacanestro napoletana non intende fare salti nel vuoto, specie in questo periodo critico. Dunque, possiamo escludere la possibilità di un accesso in A1 da parte della nostra società”.