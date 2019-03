Pianura volley esulta, arriva la decima vittoria consecutiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Trionfa la Spio Pianura contro l’Athena Volley. Una domenica di record in casa del Pianura. Arriva la decima vittoria consecutiva per la squadra di Mister Amoroso nel decennale della fondazione. Un traguardo in linea con la tradizione inaugurata l’anno scorso. Nel campionato di Prima Divisione Femminile le gialloblù hanno infatti portato a casa venti partite su venti. Un altro torneo, un altro anno, ma uguale determinazione per raggiungere il risultato. «Nonostante la squadra avversaria fosse ultima in classifica, era una partita importante, soprattutto per preparare la sfida di domenica prossima contro il Sorrento, a pochi punti di distanza da noi. Tutte le ragazze hanno giocato, abbiamo avuto risposte significative e i parziali lo testimoniano». Questo il commento di Luigi Amoroso (nella foto), allenatore della Spio Pianura. Riguardo la prestazione delle ragazze continua: «So di non essere obiettivo nel rispondere, tendo a non accontentarmi mai della prestazione e a chiedere sempre di fare meglio. Sono però molto felice di vedere il settore giovanile così compatto e in crescita». Nelle prossime settimane la Spio Pianura affronterà le due squadre che la inseguono in classifica: «Ci giochiamo il sacrificio di un anno intero, affronteremo le partite pensando che sia difficile per le avversarie raggiungerci». Soddisfatto della vittoria anche il presidente Mario Nappi: «Orgoglioso del lavoro svolto dal mister Amoroso e dalle ragazze che stanno confermando la qualifica di donne vincenti. Mai numero fu più adatto, dieci vittorie nel decennale della fondazione. Speriamo di poter raggiungere questo record anche per il numero di campionati vinti». Carmen Peluso

