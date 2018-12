L’Acquachiara strappa un punto importante in casa del Pescara

La capacità di trarre profitto dagli errori commessi rappresenta un chiaro sintomo di crescita per una squadra, soprattutto se si tratta di un gruppo radicalmente rinnovato e dall'età media molto bassa. Vuole continuare a stupire la Carpisa Yamamay Acquachiara che, dopo le prime due convincenti affermazioni e la sconfitta rimediata la settimana scorsa nel derby, sfida durante la quale i giocatori hanno sciorinato una splendida prestazione per tre tempi, torna dalla difficile trasferta di Pescara con un prezioso pareggio in rimonta, 8-8 lo score finale, risultato colto iscrivendo a referto solo dodici atleti. Il punto conquistato incentiva sicuramente la consapevolezza nei propri mezzi del collettivo biancoazzurro e ripaga in parte della delusione per l'amaro finale della precedente esibizione. Mauro Occhiello, espulso dalla coppia arbitrale a fine primo tempo ma che ha potuto gioire per il primo gol con la calottina acquachiarina del figlio Ivano , può essere sicuramente soddisfatto del carattere dimostrato dai suoi ragazzi che in un impianto storico come le Naiadi rimontano nel finale due reti di svantaggio ad una delle formazioni accreditate dei favori del pronostico per accedere ai playoff promozione. Assoluti protagonisti Lorenzo Briganti e Luca Pasca che si alternano in un’ideale staffetta nel ruolo di principale terminale offensivo della squadra e condividono il ruolo di top scorer di giornata con tre reti. Il numero dodici sigla le prime tre reti ospiti tenendo in partita i campani nelle prime battute ma spetta al suo collega di reparto il difficile compito di finalizzare la rimonta partenopea realizzando le due reti conclusive della sfida. Il tecnico ha così commentato la prova offerta dai propri giocatori: "Lo sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile e il campo lo ha confermato. Una vera e propria battaglia, che abbiamo dovuto affrontare senza Baldi, bloccato da un attacco febbrile. Non è stato l'unico handicap della partita, anche stavolta abbiamo dovuto fare i conti con una situazione di falli gravi sfavorevole. Ciò nonostante i ragazzi sono riusciti a giocare alla pari con gli avversari, andando anche avanti (3-4) alla fine del secondo tempo. E nel finale, dopo essere andati sotto 8-6, sono riusciti a conquistare il pareggio con una grande reazione". Il campionato osserva ora una pausa di tre settimane in concomitanza con le imminenti festività natalizie. Alla ripresa delle attività , il prossimo 12 gennaio, l’Acquachiara tornerà in acqua per affrontare la seconda trasferta consecutiva, il difficile confronto contro il Telimar Palermo, al momento secondo in classifica con nove punti. (andrea addezio)