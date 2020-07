Calcio in lutto: addio all'ex Juve Stabia Peppe Rizza

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all'età di 33 anni l'ex difensore della Juve Stabia Giuseppe Rizza.

La storia di Rizza aveva commosso l'Italia calcistica nelle scorse settimane e aveva mobilitato tanti grandi protagonisti, tra questi Totti, Criscito e Giovinco, che aveva dedicato un messaggio di incoraggiamento al loro sfortunato collega.

Giuseppe era stato ricoverato a inizio giugno in ospedale a Catania per un'emorragia cerebrale. Successivamente si era svegliato dal coma, ma questa mattina è arrivata la triste notizia.

Rizza in carriera, oltre a quella della Juve Stabia, ha vestito le maglie della Juventus (giovanili), del Livorno, dell'Arezzo, della Nocerina, del Pergocrema e del Noto, squadra della sua città.

Tanti sui social i messaggi di cordoglio dal mondo calcistico.

Il ricordo della Juve Stabia

"Giuseppe Rizza non ce l’ha fatta e la S.S. Juve Stabia, commossa ed affranta, ne piange la scomparsa. Un ragazzo solare, sorridente, un professionista esemplare: così vogliamo ricordare Giuseppe, che ha disputato in totale 32 partite con la maglia gialloblù. La S.S. Juve Stabia chiederà alla Lega di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Rizza in occasione della gara interna di venerdì contro l’Entella". Così la Juve Stabia sulla sua pagina social ufficiale ha voluto ricordare l'ex difensore gialloblù.