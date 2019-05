Basket, la Partenope vola in serie B

Una vera e propria impresa quella compiuta domenica sera dalla Pallacanestro Partenope. In una partita equilibrata, spettacolare e sofferta, i gialloblu trovano una vittoria fondamentale, che permette loro di raggiungere l’obiettivo stagionale: la promozione in Serie B. La sirena finale, che ha sancito il punteggio di 66-70, ha scatenato tutto l’entusiasmo di società, giocatori e tifosi.

Ottimo avvio da ambo le parti con Sakalas che trascina i suoi (7-4). Garcia, Luongo, Alunderis e Abete portano la Partenope avanti (9-13), ma Sakalas e Caridà pareggiano i conti (13-13). Botta e risposta tra le due squadre che realizzano a ripetizione. La tripla di Tsonkov sancisce la fine del primo quarto sul 21-19.

Ad inizio saecondo quarto Erra realizza la tripla del sorpasso (21-22), ma Agropoli continua a realizzare e si porta avanti con Tsonkov e Popov (25-22). La Partenope continua a difendere con aggressività ma Sakalas realizza sulla sirena dei 24’ il 30-26. Luongo e Garcia rispondono e portano avanti i loro compagni(36-37). Sakalas e Tsonkov riportano avanti i delfini, ma un canestro nel finale di Garcia porta i gialloblu avanti (40-41).

Super partenza nel terzo quarto per i nostri ragazzi che piazzano un break di 2-8, firmato Alunderis- Garcia (42-49). Sono ancora i padroni di casa a reagire e con Caridà, Sakalas, Popov e Tsonkov realizzano il sorpasso (53-51). Agropoli continua a spingere sull’acceleratore e trova il +4 con la tripla di Sakalas (56-52). Quattro liberi consecutivi formati da Moccia e De Martino portano il match in parità (56-56).

Il quarto finale è tutto d’un fiato: le due squadre vogliono portare la posta in palio a casa e la tensione si fa sentire, soprattutto sugli spalti. Alunderis realizza due canestri in rapida successione, che permettono ai gialloblu di trovare il vantaggio (59-66). Spinelli e Tsonkov non mollano e conducono i delfini a -2 (64-66). I due liberi di Alunderis e il canestro di Garcia mettono due possessi di vantaggio a favore dei gialloblu che gestiscono fino alla fine e iniziano i festeggiamenti. Una stagione con sole tre sconfitte, due delle quali contro gli avversari di questa finale. Una grande prova di squadra in tutta la stagione che ha portato a questo risultato storico.