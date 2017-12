Paolo Cannavaro potrebbe ritirarsi dal calcio già a gennaio

Negli ultimi anni molti tifosi del Napoli hanno invocato un ritorno in maglia azzurra di Paolo Cannavaro, capitano del ritorno in serie A della squadra allora allenata da Reja. Il difensore, però, a 36 anni, sembra avere altri progetti: potrebbe ritirarsi dal calcio già a gennaio. Cannavaro sembra infatti intenzionato a emigrare in Cina, per raggiungere il fratello Fabio in qualità di vice allenatore sulla panchina del Guangzhou Evergrande. A quanto pare il Sassuolo starebbe già sondando il calciomercato per sostituire il centrale di difesa napoletano.