Paolo Cannavaro in lacrime per l'addio al calcio. Hamsik: "Grazie di tutto"

Al termine di Sassuolo-Inter, gara vinta dagli emiliani per 1-0, il capitano del Sassuolo ed ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro è scoppiato in lacrime. Come anticipatovi, Cannavaro raggiungerà il fratello maggiore Fabio in Cina, dove lo attende un remunerativo contratto come vice-allenatore del Guangzhou Evergrande. Cannavaro è stato portato in trionfo dai compagni e sono giunte parole dolci anche da Napoli, precisamente dall'attuale capitano Marek Hamsik (ieri a segno per la 116esima volta con la maglia azzurra, record assoluto): "Paolo, sono diventato il miglior marcatore del Napoli e tu hai chiuso la carriera da giocatore", si rivolge così Hamsik a Cannavaro. "Grazie per tutto! Abbiamo lottato per il Napoli per anni, hai significato molto per me. Prendere la fascia di capitano dopo di te è stato un onore".



"Ancora una volta, Paolo, grazie per tutto".