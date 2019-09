Pallanuoto, il Giappone vince il “Big 6 San Gennaro”

Grande Festa al Circolo Rari Nantes di Napoli che, nel giorno della solennità di San Gennaro, ha ospitato la rivisitazione del “Big Four Santa Lucia”, diventato “Big Six San Gennaro” per l’occasione. Protagonista indiscussa (neanche a dirlo) la Pallanuoto campana e i suoi campioni che si sono sfidati all’ombra del Vesuvio, nelle acque antistanti il circolo di Santa Lucia. La kermesse si è aperta con la doppia sfida Canottieri VS Acquachiara e Rari Nantes Salerno VS Cesport, poi un improvviso acquazzone ha costretto l’organizzazione ad una lunga sospensione.

VIDEO

Tuttavia, c’è stato ancora il tempo per una “finale” che ha visto in acqua il Posillipo di Brancaccio e la nazionale giapponese: quest’ultima sta trascorrendo una settimana a Napoli per partecipare al Common Training con l’Acquachiara di Franco Porzio. La kermesse è stata vinta proprio dal Giappone che è stato premiato dalla campionessa del mondo di Apnea, Maria Felicia Carraturo.