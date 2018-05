Arbitri, Orsato finisce a dirigere una gara del campionato del Qatar

E' stato ed è ancora al centro di numerose polemiche dopo la disastrosa direzione arbitrale in Inter-Juventus, gara che ha finito per decidere la lotta scudetto e con ogni probabilità anche quella per un posto in Champions.

Per Daniele Orsato, il prossimo, sarà il secondo turno di campionato senza designazione in Serie A dopo i fatti di San Siro.

Il fischietto veneto, infatti, volerà a Doha per dirigere sabato 12 maggio una gara della Qatar Super League.