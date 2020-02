Basket, splendido successo del Napoli: battuta la capolista Torino al PalaBarbuto

Splendido successo in chiave play-off per la GeVi Napoli Basket, che al PalaBarbuto batte per 64-57 la capolista Torino, dopo aver condotto praticamente sempre la gara. Sugli scudi Terrence Roderick, autore di 17 punti.

Unica nosta stonata della serata l'infortunio alla mandibola rimediato da Stefano Spizzichini, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

"E’ una vittoria molto importante per noi soprattutto dal punto di vista psicologico. Con questi due punti ci lasciamo alle spalle la zona pericolosa della graduatoria e possiamo guardare con maggiore serenità alle squadre davanti a noi in classifica. Sono particolarmente contento perché abbiamo giocato di squadra e abbiamo mosso la palla in attacco, riuscendo a non disunirci. La partita difficile era quella con Bergamo, che noi abbiamo comunque vinto, nonostante una forte pressione sulla squadra. Questa sera affrontavano un roster strutturato, una vera forza per questo campionato ed abbiamo portato a casa i due punti. Abbiamo solo due giorni per preparare un’altra sfida particolarmente difficile come quella di Tortona, ma queste due vittorie consecutive ci danno fiducia e morale per poterla affrontare al meglio", ha dichiarato coach Sacripanti in conferenza stampa al termine del match.



GeVi Napoli-Reale Mutua Torino 64-57 (15-12; 35-31; 45-42)

GeVi Napoli: Erkmaa 3, Guarino ne, Mastellari 6, Iannuzzi 2, Roderick 17, Klacar ne, Chessa 12, Sandri, Monaldi 12, Spizzichini, Sherrod 12. Coach Sacripanti

Reale Mutua Torino: Alibegovic 9, Marks 5, Cappelletti 8, Cassar, Campani 6, Pinkins 9, Jakimovski ne, Traini 2, Diop 9, Bushati 6. Coach Cavina.