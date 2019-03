Napoli domina col Salisburgo ma in Austria sarà senza difesa (LE IMMAGINI)

Un ottimo Napoli batte per 3 a 0 il Salisburgo al San Paolo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli azzurri vincono facilmente ma con due note dolenti. Due cartellini gialli ai danni di Kalidou Koulibaly e di Nikola Maksimovic, entrambi diffidati e che giovedì prossimo non potranno essere in campo. La squalifica della coppia di centrali titolari, con l'infortunio di Albiol, costringerà Ancelotti ad affidarsi a Chiriches e Luperto per la gara di ritorno in Austria.

La partita

Gli azzurri faticano nei primi minuti quando il pressing del Salisburgo riesce a metterli in difficoltà. Dopo aver preso le misure, però, gli azzurri prendono i giri e cominciano a costruire azioni da gol. Rete che arriva grazie ad un bel taglio di Milik che si presenta da solo davanti al portiere, lo dribbla e segna il gol dell'1 a 0. Il secondo gol viene realizzato dopo pochi minuti da Fabian Ruiz con un gran tiro a volo. La gara viene chiusa da un autorete di Onguéné che consegna una buona fetta di qualificazione agli uomini di Ancelotti. Nel finale il Salisburgo prova a riaprire la questione ma un ottimo Meret sventa due occasioni da gol.

