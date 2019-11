Napoli-Salisburgo: le formazioni ufficiali. Mertens e Lozano in attacco

Saranno ancora Mertens e Lozano a formare la coppia d'attacco del Napoli contro il Salisburgo nella quarta partita del girone di Champions. Gli azzurri proveranno a battere gli austriaci e ipotecare la qualificazione agli ottavi della competizione continentale. Problemi in difesa per gli azzurri che non riescono a schierare Manolas sostituito da Maksimovic.

Gli azzurri sono appena arrivati allo stadio e tra qualche minuto cominceranno il riscaldamento. Questo l'undici titolare che scenderà in campo stasera:

Meret Di Lorenzo Maksimovic Koulibaly Rui Callejon Ruiz Zielinski Insigne Mertens Lozano