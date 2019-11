Napoli Pianura sfida l’Abatese: in ballo c’è il secondo posto in classifica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

In attesa della sfida contro l’Abatese Volley, la FT Napoli Pianura si prepara a dare il meglio. La squadra di Mr. Maione sarà infatti chiamata a difendere la propria posizione in classifica, un secondo posto minacciato dallo scontro diretto con le avversarie dell’Abatese ora ad un solo punto di distanza. «Vincere è una soddisfazione, significa che il lavoro fatto in questi mesi sta portando i suoi risultati. Il nostro punto di forza è sicuramente il nostro gioco veloce, capace di disorientare le avversarie. Adesso più che mai non possiamo mollare» dichiara Francesca Zazzera. Riguardo gli ostacoli che la FT Napoli potrebbe incontrare afferma: «spesso subiamo cali di concentrazione, ma stiamo lavorando affinché questo punto debole diventi anch'esso un punto di forza». E alla domanda sul come la squadra si sta preparando alla partita afferma: «nei nostri allenamenti lavoriamo su tutti i fondamentali, spesso ci si concentra su alcuni aspetti tecnici/tattici preferendoli ad altri, ma questo dipende dalle avversarie che andremo ad affrontare nella partita».

