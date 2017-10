Napoli-Manchester City: come vedere la partita

Non ci sarà diretta tv in chiaro per Napoli-Manchester City, l'attesissimo match di Champions League in programma mercoledì 1° novembre alle ore 20,45 allo stadio San Paolo.

Il match sarà trasmesso, infatti, in esclusiva su Mediaset Premium Sport. Sarà possibile acquistare il match anche in pay per view.

Martedì 31 ottobre, invece, Canale 5 trasmetterà in chiaro in diretta, per questo turno, Roma-Chelsea.

DIRETTA RADIO E TESTUALE - Sarà possibile seguire Napoli-Manchester City anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia o attraverso la diretta testuale di NapoliToday.