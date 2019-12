Calcio femminile: Napoli batte Chievo 5 a 1 nel segno de “L'Amica geniale”

Cinquina al Chievo (5-1 finale), vetta consolidata e cinque punti di vantaggio sulle terze in classifica: per il Napoli Femminile pomeriggio di gloria a Casamarciano (dinanzi ad un folto pubblico). Indovinate le scelte di Marino, privo di Cafferata, Di Marino e Di Biase. Prima della partita, premiata capitan Schioppo per le 200 gare in azzurro (con tanto di maglia celebrativa consegnata al capitano dall’attrice Ludovica Nasti). Il 4-3-3 delle azzurre ha immediatamente messo in difficoltà le veronesi ed è arrivato in fretta il gol del vantaggio firmato da Deppy Chatzinikolau su azione d’angolo: preciso il colpo di testa della greca. Il raddoppio è stato opera della grande protagonista di giornata, Gelmetti, autrice di uno splendido pallonetto da fuori area su assist di Nencioni. Nella ripresa il Chievo ha accorciato con Bertolotti in apertura, complice una indecisione della difesa partenopea. Il Napoli però ha reagito alla grande e Gelmetti di testa ha realizzato il momentaneo 3-1 con un tocco di giustezza. A quel punto di aprivano gli spazi e arrivava il 4-1, con tripletta personale, ad opera di Gelmetti, stavolta su assist di Tammik lanciata in contropiede. La “manita” arrivava nel finale grazie al tocco sotto porta di Coda che chiudeva i conti.