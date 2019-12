Gli auguri in "video" del Napoli Femminile di calcio

Video-messaggio di auguri della squadra femminile del Napoli: "A Natale, torniamo a parlare d'amore. Non è sempre facile dirsi quanto ci vogliamo bene, quanta stima, quanto rispetto nutriamo per chi ci sta accanto. Ed è ancor più difficile farlo davanti ad una telecamera, ma è il miglior augurio di Natale che potevamo farci a vicenda. La squadra è valori, la squadra è famiglia. Da Napoli a Genova, da Milano a Torino, in greco o in italiano: buone Feste a noi e, ovviamente, a voi che ci seguite. Vogliatevi bene, quanto ce ne vogliamo noi".

Il Napoli femminile, oggi in serie B, guida il campionato con 20 punti dopo 8 giornate, raggiunti grazie a sei vittorie e due pareggi. Finora, la squadra è ancora imbattuta.