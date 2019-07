Napoli-Benevento, la partita in diretta | LIVE

Primo test stagionale per il Napoli di Carlo Ancelotti, che a Dimaro affronta in amichevole il Benevento di Pippo Inzaghi e degli ex Maggio e Roberto Insigne.

Questo l'undici azzurro che scenderà in campo dal primo minuto: Karnezis (46' Contini), Malcuit (46' Di Lorenzo), Maksimovic (46' Tonelli), Luperto, Ghoulam; Callejon, Rog, Gaetano, Younes; Verdi, Tutino. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.

RISULTATO PARZIALE

1 - 1

MARCATORI: 19' Callejon, 34' Coda

