Basket, Napoli batte Tortona al Palabarbuto: quinta vittoria in campionato

Quinta vittoria in campionato per il Napoli Basket. Gli uomini di coach Sacripanti hanno battuto al Palabarbuto Tortona per 69-64, facendo seguito allo splendido successo in trasferta contro Bergamo.

Dopo un match dominato a lungo, fino a concludere il terzo quarto con un vantaggio di + 18, gli azzurri subiscono la rimonta di Tortona nell'ultimo quarto, con gli ospiti che recuperano addirittura 19 lunghezze e passano in vantaggio sul + 1. Nel finale, però, Napoli tiene botta e vince la partita anche grazie ad un'ottima prestazione di Roderick e Sherrod, autori rispettivamente di 20 e 16 punti.

IL TABELLINO

GeVi Napoli - Bertram Tortona 69-64 (19-18, 15-11, 22-9, 13-26)

GeVi Napoli: Terrence Roderick 20 (6/8, 1/5), Brandon Sherrod 16 (7/13, 0/0), Diego Monaldi 13 (4/4, 1/8), Stefano Spizzichini 11 (3/5, 0/0), Massimo Chessa 5 (1/1, 1/3), Daniele Sandri 4 (2/5, 0/2), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/2), Tommaso Milani 0 (0/1, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Brandon Sherrod 14) - Assist: 12 (Terrence Roderick 5)

Bertram Tortona: Andrejs Grazulis 16 (4/6, 2/2), Kenny Gaines 15 (2/7, 1/5), Matteo Formenti 9 (0/1, 3/8), Rei Pullazi 7 (3/6, 0/3), Matteo Martini 7 (3/5, 0/2), Bruno Mascolo 6 (3/9, 0/1), Quirino De laurentiis 4 (2/2, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/1, 0/1), Janko Čepić 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Andrejs Grazulis, Rei Pullazi, Bruno Mascolo 6) - Assist: 12 (Bruno Mascolo 8).