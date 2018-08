Svolta per il basket a Napoli: il club azzurro a due noti industriali napoletani?

Il basket a Napoli potrebbe vivere un'importante svolta nei prossimi giorni. Il Cuore Azzurro, la società partenopea che ha giocato nell'ultima stagione in A2 prima di retrocedere sul campo, potrebbe infatti presto passare dalle mani di Ciro Ruggiero a due note famiglie di industriali napoletani.

I nuovi investitori - come riferisce Pianetabasket - dovrebbero essere le famiglie Grassi (Vito è il presidente dell'Unione Industriali di Napoli) e Tavassi, note per i marchi Graded e Gls.

Il progetto tecnico del nuovo corso sarà guidato da Antonio Mirenghi, dirigente napoletano di grande esperienza, mentre in panchina come nuovo coach ci sarà, salvo sorprese, Gianluca Lulli, ex allenatore di Palestrina ed ex ala del Napoli Basket dal 99 al 2000.