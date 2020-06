BASKET - Napoli sogna con la coppia Usa Mayo-Parks

Il Napoli Basket sogna con la coppia tutta a 'stelle e strisce' formata da Mayo e Parks. Due autentici colpi di mercato della società partenopea, che sembra davvero pronta a puntare con decisione alla promozione in A1 nella prossima stagione.

"Siamo riusciti a portare in A2 una coppia di americani di categoria superiore e che nel nostro campionato ha già dimostrato di essere importante. Josh Mayo e Jordan Parks hanno già giocato insieme in Germania e quando c’è stata l’opportunità di poterli riunire l’abbiamo colta al volto. Abbiamo fortemente voluto entrambi e siamo veramente soddisfatti di averli portati a Napoli", ha dichiarato il presidente Federico Grassi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Ora resteremo alla finestra per capire quale sarà l’ultimo tassello senior del nostro roster. In settimana abbiamo rifiutato ufficialmente l’A1 perchè preferiamo fare un campionato di vertice in A2 e magari conquistare sul campo l’A1 in modo da avvicinare sempre più tifosi alla nostra realtà per ricreare l’atmosfera di un tempo", ha concluso il numero uno biancoazzurro.