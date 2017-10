Tragedia allo stadio, muore un tifoso 71enne

Dramma allo stadio di Procida, il 71enne Guido Russo, tifoso e accompagnatore dell’Afro Napoli United, ha perso la vita per un malore.

L'Afro Napoli aveva appena battuto il Procida per 2-1, nel campionato dilettanti, quando il 71enne, che soffriva da tempo di cuore, si è sentito male. E' stato utilizzato anche il defibrillatore in dotazione al campo sportivo per salvarlo, ma non c'è stato niente da fare.

"La società Afro-Napoli United si stringe attorno al dolore della famiglia di Guido Russo, suocero di Salvatore Fasano, deceduto oggi mentre era a seguito della squadra a Procida. Ciao Guido". E' il messaggio pubblicato su Facebook dal team napoletano.

Cordoglio alla famiglia anche dal presidente della squadra del Procida Luigi Muro.