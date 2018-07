"Anche l'ultimo viaggio in macchina da corsa": Somma piange l'ex pilota Aldo Bandino

Si è spento all'età di 80 anni il pilota automobilistico Aldo Bandino, molto attivo negli anni '60 e '70. Bandino, originario di Sant'Anastasia ma da tempo residente a Somma Vesuviana, ha ottenuto in carriera diversi successi nella categoria prototipi, ed è stato punto di riferimento del movimento motoristico vesuviano. Benvoluto, cordiale e sorridente, Aldo Bandino viene ricordato in queste ore dai figli e dai nipoti, sui social networks: "Anche l'ultimo viaggio l'hai fatto in una macchina da corsa", scrivono. Anche da anziano, infatto, Bandino ha continuato a coltivare la sua passione, a tenersi aggiornato, a provare il brivido della velocità.