Tennis partenopeo in lutto: si è spento il maestro Alberto Sbrescia

È lutto nello sport napoletano. Si è spento, all'età di 65 anni, il maestro di tennis Alberto Sbrescia. Lottava da circa un anno con una terribile malattia.

Allenatore di diverse generazioni di tennisti partenopei, era considerato un vero e proprio guru del movimento tennistico cittadino.

Scopritore di Potito Starace e direttore del Centro tecnico partenopeo, Alberto Sbrescia riuscì nel 2014 a portare a termine una vera e propria impresa: vincere lo scudetto tricolore con l'under 14 maschile.

Fu tennista e negli anni '70 giudice di linea al Foro Italico e in molti tornei Atp. Ai memorabili tempi di McEnroe e Borg. I funerali si terranno domani alle 11, presso la Chiesa di Fatima in via Piave.