Maradona ricorda Vicini: «Grande persona»

Anche Diego Armando Maradona si unisce al coro di ricordi dedicati all'ex ct della Nazionale, Azeglio Vicini, scomparso ieri. Il pibe de oro ha affrontato la squadra italiana con Vicini in panchina nel corso della semifinale del Mondiale di Italia 90. «Azeglio Vicini è stato una grande persona e un grande tecnico, che in Italia e nel mondo già è difficile incontrare. Lo ricordo con grande affetto e rispetto... che riposi in pace».

Un ricordo affettuoso non facile da ottenere dall'allora capitano della nazionale argentina. Maradona diede un dispiacere alla Nazionale italiana di Vicini che era la favorita per la vittoria del Mondiale in casa, battendola ai rigori.