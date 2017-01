Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Gerardo Pinto

La scorsa notte è venuto a mancare dopo una lunga malattia il giornalista Gerardo Pinto. Aveva 69 anni. A darne notizia è stata la compagna, Paola Faga.

Pinto – come sottolinea la Federazione Italiana Canottaggio – ha “vissuto e raccontato, con grande attenzione e professionalità, tanti sport tra cui il canottaggio”. Giornalista dell'anno nel 2015 per la Federazione Italiana Canottaggio, aveva iniziato la sua attività nel 1969 come collaboratore del Mattino e per il Corriere di Napoli, collaborando anche con i settimanali sportivi Sport Sud e Lo Sport del Mezzogiorno.

Dal 1972 è stato collaboratore e dal 1994 corrispondente dalla Campania, di Tuttosport, giornale per il quale ha scritto di atletica leggera, nuoto, pallanuoto, pugilato e canottaggio. Dal 2003 al 2009 membro della "Commissione Contratto" della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nel 2008 ha pubblicato per l'editrice Zona il saggio "Good Morning Olympia", nel quale ha raccontato le storie – accanto alle vicende politiche del loro tempo – di numerosi atleti protagonisti alle Olimpiadi.

Negli ultimi anni collaborava con Il Gazzettino. Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, insieme al consiglio federale, al capo ufficio stampa, e a nome di tutto il canottaggio italiano,hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia.

Il funerale si terrà domani alle 10.30, al cimitero di Caserta.