Basket, l'ex campione dell'unico scudetto campano trovato morto in casa: è giallo

Aveva vinto lo storico scudetto della Juvecaserta nel 1991, unico mai conquistato dal basket campano. Charles Shackleford, ex campione di basket, è stato trovato morto a Kinston in North Carolina.

Tmz Sports spiega che il corpo dell'ex Nba, 50 anni, era in casa. Non sono ancora chiare le cause del decesso.

Nella sua carriera prima una parentesi nei New Jersey Nets, l'approdo a Caserta e la vittoria del titolo, poi Philadelphia 76ers, ancora un anno a Caserta nel 93/94, infine una paerentesi di alcuni anni in Grecia e il ritorno negli Usa.

"Shack", soprannominato anche "Signore degli anelli", ha avuto anche qualche problema con la giustizia con un arresto per spaccio di droga nel 2010.