Mondiali Nuoto, il napoletano Sanzullo conquista il pass olimpico

Il napoletano Mario Sanzullo, di Massa di Somma, conquista il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo, insieme al connazionale già olimpionico Gregorio Paltrinieri. Questa è la buona notizia che arriva dalla 10Km Fondo dei Mondiali coreani a Gwangju e che è stata conquistata dal tedesco Florian Wellbrock, col tempo di 1h47'55"9. Alle sue spalle il francese Marc Antoine Olivier è d'argento per due decimi, battuto solo allo sprint; mentre al terzo posto l'altro tedesco Rob Muffels (bronzo europeo in carica), ad 1"5

Sanzullo si è piazzato nono (grande sprint nel finale) con una gara attenta e sempre in copertura; mentre il compagno conquista la sesta piazza, tenendo testa ai primi del gruppo per gran parte della prima frazione di gara. Modi di affrontare la gara diversamente, ma che hanno portato alla medesima soddisfazione: l'accesso alla competizione a cinque cerchi del 2020.

L'ex vice campione mondiale ha così espresso la sua soddisfazione: "Ho cercato di restare sempre nel gruppo che seguiva i primi per risparmiare energie e poi risalire". "Sono molto felice - ha continuato l'azzurro tesserato per Fiamme Oro e Canottieri Napoli - perché corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi. E' il giorno più bello della mia vita". Per Sanzullo, infatti, sarà la prima partecipazione alle Olimpiadi, dopo il Mondiale da protagonista di due anni fa, al lago Balaton, quando conquistò l'argento nella cinque chilometri e il bronzo a squadre nella staffetta.

Molto contenti anche il tecnico federale che lo segue a Roma, Emanuele Sacchi e il Ct azzurro Massimo Giuliani che spiega: "Mi preme sottolineare anzitutto la prestazione di Mario Sanzullo. A questo livello la prestazione del napoletano è stata superlativa e la qualificaziona la meritava soprattutto per il lavoro che ha svolto. L'obiettivo per lui era centrare il pass ed è stato bravo".