"Mertens a Crotone", il tormentone è virale sui social

Poche ore e i fotomontaggi sui social già si sprecano. La "scusa" del presunto mani di Dries Mertens a Crotone - non sanzionato con la massima punizione a favore dei calabresi - usata dai tifosi della Juve e non per "giustificare" quanto avvenuto a Cagliari, sta diventando un tormentone vero e proprio.

Tantissime le immagini modificate che vedono per protagonista l'attaccante azzuro diretto a Crotone o autore delle peggiori nefandezze. Un'ennesima prova della grande ironia dei tifosi del Napoli.